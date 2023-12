Bregenz ist um ein Gastlokal reicher

Die Havana Club-Bar öffnet am kommenden Freitag und Samstag offiziell die Pforten.

Bregenz Die älteren Nachtschwärmer aus der Landeshauptstadt kennen sie sicher noch aus früheren Zeiten. Die „Royal-Bar“ in der Quellenstraße. Vor vielen Jahren ist es still um dieses einst beliebte Szenelokal geworden. Nun hat es Jochen Bentele, Wirt der Tennislounge in Bregenz, zu neuem Leben erweckt. Nach einer mehrwöchigen Umbauzeit und gleichzeitigen Vergrößerung ist wieder eine schmucke Lokalität mit dem Namen „Havana Cafe Bar & Dance“ entstanden, die eine alternative Ausgehmöglichkeit zur Innenstadt bietet. Mit Karin Gabriel konnte der Gastronom ein Urgestein in der Bregenzer Lokalszene als Servicechefin gewinnen. Seit vergangenem Samstag ist die Bar bereits täglich ab 18 Uhr geöffnet, am kommenden Wochenende geht freitags und samstags das offizielle Opening über die Bühne. Jeden Freitag sorgt DJ MimesiS bei freiem Eintritt für Latino-Sound, am Samstagabend wechseln sich immer DJ Gery und Mr. DJ, beide bekannt von der legendären Diskothek „Sender“ ab und legen Musik der „80er“ auf. Der Eintritt ist ebenfalls gratis.