Bregenz ist Klimaschutz-Vorbild

Bregenz (BRK) – Vorarlbergs Landeshauptstadt trat 2008 dem e5-Netzwerk der energieeffizienten Gemeinden bei. 2010 wurde sie als erste österreichische Landeshauptstadt mit drei „e“ und 2014 mit vier „e“ zertifiziert.

Alle vier Jahre bewerten unabhängige Auditor:innen die energie- und klimaschutzrelevanten Aktivitäten einer Mitgliedskommune. Und 2022 wurden die vielfältigen Bemühungen der Stadt erneut belohnt. Bregenz erhielt mit fünf „e“ bzw. dem European Energy Award in Gold – erneut als erste Landeshauptstadt Österreichs – die höchste Auszeichnung und zählt somit europaweit zu den führenden Städten im Klimaschutz. Die Verleihung fand am 20. Oktober im Beisein von Bürgermeister Michael Ritsch und e5-Teamleiterin Sandra Schoch im Kulturhaus in Dornbirn statt.