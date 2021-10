Bregenz ist gegen den starken Neuling der Favorit

Die Bodenseestädter treffen vor eigenem Publikum auf die BT Füchse und wollen zwei Punkte.

Nachdem Bregenz Handball einen souveränen Auswärtserfolg gegen Linz feiern konnte, möchten die Mannen rund um Trainer Markus Burger auch gegen die Füchse zwei Punkte einfahren. Die Brucker gewann die Neuauflage des HLA CHALLENGE Finale von 2021 gegen Vöslau mit 31:24, die Bregenzer sind also vor den wurfstarken Steirern gewarnt, denen gegen Vöslau 31 Tore aus 48 Würfen gelangen.

Markus Burger, Trainer von Handball Bregenz: „Mit Bruck bzw. den BT-Füchsen kommt ein Aufsteiger aus der Steiermark zu uns. Der Traditionsverein hat letzte Woche klar gegen den Mitaufsteiger Vöslau gewonnen. Wir wollen den Zuschauern weiter eine tolle kämpferische und entschlossene Mannschaftsleistung bieten. Es gibt keinen Gegner, der nicht ernst genommen werden muss. Die BT-Füchse haben nichts zu verlieren und werden sicher alles versuche, damit wir ordentlich gefordert sind. Außerdem ist es ein besonderes Spiel für mich – mit Sebastian Burger spielt ja in dieser Saison mein Sohn und ehemaliger Spieler von Bregenz bei den Steirern.“

Marko Tanasković blickt optimistisch auf das kommende Spiel im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang: „Zuerst ist es uns sehr wichtig, in dem Rhythmus weiterzumachen, in den wir im Moment sind. Wir trainieren gut und wir bereiten uns auf jeden Gegner optimal vor, so wird es auch jetzt sein. Ich kenne viele Spieler von den Füchsen und glaube nicht, dass sie uns überraschen können. Wir sind immer noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir sein wollen, aber wir arbeiten hart und freuen uns auf jedes neue Spiel und jede Herausforderung.“