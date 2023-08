Bregenz: Irres Drift-Video sorgt für Wirbel im Netz

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Das Video wurde auf Instagram von "vollsuff_vorarlberg" veröffentlicht, ursprünglich stammt es aber ganz offensichtlich von einem Harder Unternehmer. Das Video sorgt jedenfalls schon für zahlreiche Reaktionen und Kommentare: "In nam Tesla?", "Was segt Elon Musk dazu?", "Würd ich mit meinem 5er-BMW da Donuts ziehn würd man das nicht so feiern…" oder "Wegen solchen Leuten wird die ganze Tuning-Szene in den Schmutz gezogen."