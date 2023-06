„Bregenz Inside“ – Einblick in Jugendeinrichtungen

Welche Jugendeinrichtungen gibt es in Bregenz? Wohin kann ich mich mit meinen Anliegen wenden? Wer kann mich am besten unterstützen?

Antworten auf Fragen wie diese bekamen rund 100 Schüler*innen der Polytechnischen Schule Bregenz im Rahmen des Aktionstags „Bregenz Inside“. Mithilfe der App Actionbound waren sie in der Landeshauptstadt unterwegs und bekamen einen Einblick in folgende Einrichtungen: aha – Jugendinfo Vorarlberg, BIFO, KOST Vorarlberg, Jugendservice Bregenz, AMS, Jugend- und Kulturzentrum Between, Institut für Sozialdienste (ifs) und Integra.