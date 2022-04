Bregenz in Finanznöten: Kosten für Investitionen explodieren

Die Stadt Bregenz will in einem Konsolidierungsprozess bis 2026 jährlich fünf Mio. Euro einsparen. Gleichzeitig schnellen die Kosten für die Bauprojekte in die Höhe.

Grund sei die verschlechterte finanzielle Situation aufgrund der Pandemie, informierte die Stadt nach dem Stadtvertretungsbeschluss in einer Aussendung. Bregenz weise wie viele Gemeinden ein strukturelles Haushaltsdefizit auf, sinkende Ertragsanteile und steigende Ausgaben hätten die Lage zuletzt verschärft. Zudem werden das neue Hallenbad und der Festspielhaus-Ausbau teurer.