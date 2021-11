Bregenz im Spaziergang ins ÖHB-Achtelfinale

Klarer Auswärtssieg der Bodenseestädter in Atzgersdorf.

Mit einem nie gefährdeten Auswärtserfolg gegen den WAT Atzgersdorf schaffte Bregenzer Handball am Samstagabend den Aufstieg in die 3. Runde des ÖHB Cups. Die Gäste aus Vorarlberg führten bereits in der 1. Halbzeit mit plus 8 Toren und gewannen das Spiel schließlich souverän mit 34:25.