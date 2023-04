Bregenz holt starken Rückraumspieler von Wien

Der 22-jährige Spieler unterschreibt für zwei Saisonen in der Landeshauptstadt.

Zum Beginn der neuen Saison wechselt Markus Mahr vom aktuellen Tabellenzweiten SG Handball Westwien an den Bodensee. Der 22-Jährige hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und wird die Festspielstädter im Rückraum unterstützen.

Das Handballspielen erlernte Mahr bei WAT Atzgersdorf. 2019 erhielt er ein Doppelspielrecht und konnte mit WESTWIEN erste Erfahrungen in der höchsten Spielklasse Österreichs sammeln. Seither stellt er sein Können in der ZTE HLA MEISTERLIGA unter Beweis und wurde 2020/21 von den LAOLA1 Experten sogar zum Newcomer des Jahres gekürt. In der heurigen Saison konnte Mahr bereits 75 Tore erzielen.

Markus Mahr über seinen Wechsel nach Vorarlberg: „Ich freue mich auf die Zeit in Bregenz. Bregenz Handball ist ein Traditionsklub, der schon immer hohe Ansprüche und Ziele hatte. Ich möchte unbedingt Verantwortung übernehmen und der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen. Außerdem glaube ich, dass das Umfeld für meine Entwicklung passt und ich so die nächsten Schritte in meiner Karriere machen kann. Ich sehe viel Potenzial in der Mannschaft und bin mir sicher, dass, wenn wir es schaffen, dieses Potenzial konstant abzurufen, einiges möglich ist.“

„Wir sind froh, dass Markus sich nach dem für den österreichischen Handball bitteren Rückzug von Westwien für Bregenz Handball entschieden hat. Markus ist ein moderner Aufbauspieler, welcher in beide Richtungen seine Stärken hat“, sagt Sportvorstand Gregor Günther. „Wir haben ihn in unseren Gesprächen als sehr zielstrebigen, ambitionierten und professionellen Handballer wahrgenommen. Herzlich willkommen in Bregenz, Markus!“

Auch Geschäftsführer Björn Tyrner freut sich über die Verpflichtung des jungen Talents: „Markus war in enger Abstimmung mit dem Trainerteam unser absoluter Wunschspieler. Er hatte national wie international sehr spannende Möglichkeiten. Ich freue mich sehr, dass sich unsere Bemühungen gelohnt haben und sich Markus schlussendlich für uns entschieden hat. Er will jeden Tag besser werden, diese Mentalität gefällt mir.“

Markus Mahr

Aktueller Verein: SG Handball Westwien

Position: Rückraum Mitte

Geburtsdatum: 03.11.2000

Größe: 188 cm

Gewicht: 91 kg