Bregenz hofft in Vöslau auf einen guten Start

Nach einer sechswöchigen Winterpause nimmt die HLA MEISTERLIGA den Spielbetrieb am kommenden Wochenende wieder auf. Im ersten Pflichtspiel des Jahres trifft die Bregenzer Kampfmannschaft am Samstag auf Vöslau.

Beide Mannschaften standen sich bereits am 3. Spieltag gegenüber. Damals konnte die Mannschaft von Marko Tanaskovic und Markus Rinnerthaler einen deutlichen 32:26-Heimsieg feiern. Auch dieses Mal wollen Kapitän Ralf Patrick Häusle & Co. wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung sammeln.

Kampflos werden die Festspielstädter die Punkte allerdings nicht aus Bad Vöslau entführen können. Die Mannschaft von Spyros Balomenos zeigte in der heurigen Saison bereits einige gute Partien, so auch gegen Tabellenführer Schwaz Handball Tirol (30:30) oder HC FIVERS WAT Margareten (29:29). Mit zwei weiteren Punkten könnten die Thermalstädter ihren Tabellenplatz festigen und einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs gehen. So werden beide Mannschaften am Samstag zweifelsohne alles für die ersten Punkte im neuen Jahr geben.