Bregenz hofft auf einen Traumstart in die Saison

Supercupsieger Bregenz Handball startet mit Auswärtsspiel gegen BT Füchse in die HLA Meisterliga

Nachdem Bregenz Handball mit dem Gewinn des HLA Supercups in Krems der perfekte Start in die neue Saison gelungen ist, steht nun das erste Spiel in der HLA Meisterliga an. Dort trifft die Mannschaft von Michael Roth am Samstag, den 3. September auswärts auf die BT Füchse.