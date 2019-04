Bregenz-Heimsieg gegen West Wien

Bregenz Handball feierte zum Abschluss der Bonusrunde einen verdienten 2623-Heimsieg gegen West Wien.

Zum Abschluss der Bonusrunde in der Handball Liga Austria kam es zu den Duellen Bregenz Handball gegen West Wien sowie HSG Graz gegen den HC Hard. Die Partie in Bregenz ging dabei bereits am frühen Abend über die Bühne. Und die Hausherren starteten gut und setzten sich schnell auf 5:1 ab. Doch die Wiener kamen in weiterer Folge besser ins Spiel und hielten dieses bis zur Pause offen – bei 11:9 für Bregenz wurden die Seiten gewechselt.