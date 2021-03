Bregenz hat mit Bärnbach noch eine offene Rechnung

Bregenz Handball startet auswärts gegen Bärnbach in die Quali-Runde

Nach dem Ende des Grunddurchgangs beginnt am kommenden Samstag für Bregenz Handball das Playoff in der Qualifikationsrunde. Erster Gegner ist die HSG Remus Bärnbach/Köflach. Im Grunddurchgang konnte jede Mannschaft ein Spiel für sich entscheiden, wobei die Auswärtsniederlage der Bregenzer in Bärnbach mit 23:24 denkbar knapp ausfiel. Die HSG REMUS Bärnbach/Köflach verlor am Sonntag in der letzten Runde des Grunddurchgangs 24:31 gegen die SG Westwien und beendete damit die Hauptrunde der spusu LIGA mit 14 Punkten auf Rang 8.