Bregenz Handball will zweiten Saisonsieg feiern

Nach Sieg und Niederlage zum Saisonauftakt streben Bregenzer nächsten Sieg gegen Bärnbach

Am Samstag. 19 September steigt um 19.00 Uhr in der Handball Arena Bregenz das zweite Saisonspiel gegen eine Mannschaft aus der Steiermark. Nach dem verdienten Erfolg gegen Graz heißt der kommende Gegner HSG Remus Bärnbach/Köflach. Die Steirer feierten am Samstagabend am 2. Spieltag der spusu LIGA Hauptrunde einen fulminanten 29:23-Heimsieg über den ERBER UHK Krems. Zwischenzeitlich lagen die Weststeirer dabei mit zwölf Toren (25:13 in der 47. Minute) voran. Ganz anders erging es den Bregenzern, die im Spiel gegen Handball Tirol bereits mit 7 Toren im Rückstand lagen, zwischenzeitlich aber sogar in Führung gehen konnten, letzten Endes aber unglücklich knapp verloren.