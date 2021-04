Bregenz Handball will zum fünften Mal ins Endspiel

Im Halbfinale des ÖHB Cup trifft die Burger-Truppe auf Favorit Fivers Margareten

Nach dem Krimi gegen Ferlach im ÖHB-Cup Viertelfinale wartet der nächste Kracher auf die Bregenzer Handballer. Mit den Fivers aus Wien kommt der österreichische Rekord-Cupmeister nach Vorarlberg. Zwischen 1999 und 2017 konnten die Wiener den Cup sieben Mal für sich entscheiden. Aber auch Bregenz Handball ist Cuperfahren und konnte den Titel vier Mal nach Vorarlberg holen. Trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende auswärts gegen Linz stimmt die Formkurve, die in den letzten Wochen steil nach oben zeigte. Die Fivers verloren zwar ebenfalls ihr letztes Spiel, konnten aber beide Spiele gegen Bregenz in der Spusuliga für sich entscheiden. Die besten Zutaten also, am kommenden Samstag einen richtigen Knaller erwarten zu können.