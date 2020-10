Bregenz Handball will sich für Derbypleite revanchieren

Nach der Niederlage gegen HC Hard kommen die Fivers aus Wien in die Arena Bregenz

Am kommenden Freitag, 02. Oktober, findet um 18.30 Uhr in der Handball Arena Bregenz gleich das nächste Heimspiel statt. Nach der Niederlage gegen Alpla HC Hard heißt der kommende Gegner HC FIVERS WAT Margareten. Auch wenn die Bregenzer Handballer kämpferisch eine starke Leistung zeigten, mussten sich die Gastgeber dem Rivalen aus der Nachbargemeinde mit 32:25 geschlagen geben. An den Fans lag es allerdings nicht: die Corona-bedingt nur 250 Zuschauer feuerten ihre Mannschaft von Beginn an großartig an, doch gegen die starke Leistung der Gäste konnte auch der beste Fan-Rückhalt dieses Mal nichts ausrichten. Geschäftsführer Björn Tyrner: „So wie wir uns im Derby präsentiert haben, ist inakzeptabel. Gegen die Fivers ist jeder Spieler gefordert ein Zeichen zu setzen. Auch wenn wir nur 250 Zuschauer in die Halle lassen dürfen, hat jeder davon das Recht, Leidenschaft, Kampf und Wille auf dem Spielfeld zu sehen. Das ist für Freitag die Minimalanforderung an unsere Mannschaft.“