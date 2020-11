Bregenz Handball will in Graz zwei Punkte holen

Zum Rückrundenstart im Grunddurchgang hoffen die Bodenseestädter in der Steiermark auf ein Erfolgserlebnis

Bregenz Handball Coach Markus Burger: „Wir wollen mit einem Sieg in die Rückrunde starten und gegen Graz eine kompakte Leistung in Abwehr und Angriff bringen! Hoffentlich bleiben / werden alle fit und gesund für diese schwere Aufgabe! Es gilt jetzt, konzentriert als Team aufzutreten! Wir müssen die hohe Fehlerrate verbessern und diszipliniert spielen!“

Nico Schnabl: „Die letzte Heimniederlage gegen Linz entsprach nicht dem, wie wir uns präsentieren wollen und der Qualität, die in dieser Mannschaft steckt. Wir hatten nun eine Woche Zeit, um die Niederlage zu verdauen, Fehler zu analysieren und den Blick nach vorne zu richten. Der Heimsieg im ersten Saisonspiel gegen Graz ist in unserer Situation keinesfalls als Maßstab für das kommende Spiel zu nehmen. Auswärts in Graz bestehen zu können ist nicht leicht, dessen sind wir uns bewusst. Wir wissen aber auch um unsere Stärken. Wir vertrauen auf uns als Mannschaft und werden voller Fokus an das Spiel am Samstag herangehen“, gibt sich der Bregenzer kämpferisch.