Bregenz Handball will in Ferlach zwei Punkte holen

Im ersten Auswärtsspiel in dieser Saison hoffen die Bodenseestädter in Kärnten auf Zuwachs von Zählern.

Nachdem Bregenz Handball am vergangenen Samstag daheim mit einem 30:24 Sieg gegen SG Westwien der perfekte Auftakt gelang, wartet nun in der Handball Liga Austria auswärts der SC Ferlach.

Ferlach verlor in einem knappen 1. Match gegen Aufsteiger JAGS Vöslau. Eine Minute vor Spielende sah es noch ganz nach einem Unentschieden aus, bevor Raphael Muck der Siegtreffer für die Niederösterreicher zum 29:28 gelang. Dementsprechend motiviert gehen die Kärntner in ihr Heimspiel gegen die Bregenzer, um den ersten Sieg der Saison einzufahren. Die Vorarlberger wiederum möchten den Schwung aus dem gewonnen Heimspiel mitnehmen und auch auswärts zwei Punkte holen.

Trainer Markus Burger: „Nach dem guten Auftakt zu Hause gegen Westwien geht es nun nach Kärnten. Ferlach hat die letzten Jahre einen sehr guten Job gemacht und sich in der oberen Tabellenhälfte platziert. Wir wollen natürlich auch auswärts zeigen, dass wir einen Entwicklungsschritt gemacht haben. Dazu braucht es wieder eine konzentrierte Leistung in Abwehr und Angriff. Ferlach hat nach der Auftaktniederlage gegen Vöslau sicher genügend Wut im Bauch und wird sich vor eigenen Publikum voll motiviert präsentieren.“

Alexander Wassel: „Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir mit einem Heimsieg in die neue Saison gestartet sind. In Ferlach wird ein schwieriges, kampfbetontes Spiel auf uns zukommen. Die Kärntner haben einige Veränderungen am Kader vorgenommen und man weiß noch nicht, wo die Mannschaften stehen - in der eigenen Halle werden sie aber mit Sicherheit alles reinhauen. Wichtig für uns ist, dass wir das Selbstvertrauen aus dem ersten Spiel mitnehmen und wieder mit hohem Tempo spielen. Wenn wir uns 60 Minuten lang an unseren Plan halten, werden wir die zwei Punkte heimbringen.“