Bregenz Handball will auf die Erfolgsspur zurück

Nach der Niederlage vor einer Woche gibt es Chance auf Wiedergutmachung.

Eine Woche nach der Heimniederlage (26:33) gegen HC Linz steht für die Bregenzer bereits das nächste Heimspiel an. Am 11. Februar trifft die Mannschaft von Michael Roth zu Hause auf den Tabellenletzten Vöslau.

Das Hinspiel konnten die Festspielstädter im Oktober mit 28:35 für sich entscheiden. Die Partie gestaltete sich zunächst recht ausgeglichen, bis sich Lukas Frühstück & Co. zur Mitte der ersten Halbzeit erstmals mit vier Toren absetzten. Bis zum Halbzeitpfiff konnten die Vorarlberger den Vorsprung auf 14:20 ausbauen. In der 2. Hälfte konnten die Gastgeber den Bregenzern nicht mehr gefährlich werden und mussten sich am Ende mit 28:35 geschlagen geben.

Am Samstag wird Cheftrainer Michael Roth, mit Ausnahme von Marcel Timm, auf den gesamten Kader zurückgreifen können. Der 25-jährige Kreisläufer hat sich beim letzten Heimspiel verletzt und wurde noch am selben Abend am Ellbogen operiert. Wie lange Timm ausfallen wird, ist noch unklar.

Torhüter Ralf Patrick Häusle: „Am Samstag kommt mit Vöslau ein unangenehmer Gegner zu uns in die Halle. Wir werden als Favorit in die Partie gehen, dürfen die Vöslauer allerdings nicht unterschätzen. Sie haben mit Posch und Wöss zwei sehr routinierte Spieler, die beide wissen, wie man Spiele gewinnt. Dazu kommt noch ein guter Tormann. In erster Linie müssen wir aber auf uns schauen und von Anfang an hellwach sein. Wir brauchen diese zwei Punkte unbedingt, um den Anschluss an die Top 4 nicht zu verlieren. Das ist jedem von uns bewusst.“

Trainer Michael Roth: „Nach dem enttäuschenden Spiel gegen Linz, mussten wir uns diese Woche erstmal wieder sammeln. Wir haben das Spiel von letzter Woche ausgiebig analysiert und aufgearbeitet. Leider werden wir am Samstag den Ausfall von Marcel Timm kompensieren müssen, aber auch dafür haben wir uns schon einen Plan überlegt. Wir werden alle Konzentration und allen Willen in die Waagschale legen und am Wochenende hoffentlich die nächsten zwei Punkte einfahren.“

16. Runde ZTE HLA MEISTERLIGA

Bregenz Handball vs. Vöslau

Samstag, 11.02.2023, um 19:00 Uhr