Bregenz Handball will an Füchse Revanche nehmen

Tabellennachbar im Ländle zu Gast: Bregenz Handball empfängt BT Füchse.

Nach dem ÖHB Cup Achtelfinalspiel ist die Kampfmannschaft von Bregenz Handball am kommenden Samstag wieder in der HLA MEISTERLIGA gefragt. Zu Gast ist der Tabellendritte BT Füchse, gegen welchen sich die Festspielstädter auswärts knapp mit 31:29 geschlagen geben mussten. Anwurf ist um 19:30 Uhr in der Handball-Arena.

Beim ersten Aufeinandertreffen lagen Kapitän Ralf Patrick Häusle & Co. phasenweise in Führung und haben es bis zum Abpfiff spannend gemacht. Am Ende gingen die Punkte allerdings an die Füchse. Das soll am Samstag nicht passieren. Zwei Punkten wären für die Festspielstädter wichtig, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.