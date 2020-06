Bregenz Handball verpflichtet montegrinisches Nachwuchstalent

Mit Luka Vukicevic konnte Bregenz Handball einen der talentiertesten Spieler, den Montenegro momentan zu bieten hat, verpflichten.

Obwohl erst 18 Jahre alt, spielt Vukicevic in seinem Heimatland in der Nationalmannschaft und erzielte für seinen bisherigen Verein RK Lovćen Cetinje in der vergangenen Saison die meisten Tore. RK Lovćen Cetinje hat bislang drei Mal die heimische Meisterschaft gewonnen und konnte sechs Mal den Pokalsieg erreichen. Somit gehört der Club zur nationalen Spitze und qualifizierte sich bislang auch regelmäßig für den Europapokal.