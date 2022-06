Bregenz Handball verpflichtet bosnischen Nationalspieler

Dragan Pavlovic hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Bregenz Handball unterschrieben und wird die Festspielstädter zukünftig im Rückraum unterstützen.

In der vergangenen Saison ist der 24-Jährige für den slowenischen Erstligisten RD Koper aufgelaufen, welcher die Saison auf dem sechsten Platz beendet hat. Zuvor ging Pavlovic für den bosnischen Erstligisten HMRK „Zrinjski“ Mostar auf Torejagd. Mit der Teilnahme am EHF Challenge Cup (heute EHF European Cup), konnte er dort auch international Erfahrung sammeln. Dies wird für die Bregenzer, die in der kommenden Saison ebenfalls am EHF European Cup teilnehmen werden, von Vorteil sein. Des Weiteren steht Pavlovic seit 2021 im Kader der bosnischen Männernationalmannschaft.