Bregenz Handball verliert Test gegen St. Gallen

Die Bodenseestädter unterlagen den Eidgenossen mit vier Treffern Differenz.

Kampfbetonte erste Halbzeit endet unentschieden (14:14)

Im letzten Heimspieltest von Bregenz Handball konnte man in der Schendlinger Sporthalle deutlich erkennen, dass der Saisonstart immer näher rückt. Beide Teams schenkten sich nichts und zwangen die Schiedsrichter in einem trotz allem sehr fairen Spiel zu insgesamt vier gelben Karten und vier 2-Minuten-Strafen allein in Halbzeit eins.

Co-Trainer Stefan Klement zur 1. Halbzeit: „Wir haben gut begonnen sind dann aber phasenweise wieder in ein altes Muster verfallen, wo wir nicht konsequent zu Ende spielen. Da geht man dann schnell in Rückstand. Erfreulicherweise haben wir dann wieder zurück ins System gefunden und gingen mit einem Unentschieden in die Pause.“

Unkonzentrierte Anfangsphase in zweiter Halbzeit

Etwas unkonzentriert kam Bregenz in der zweiten Halbzeit auf das Feld zurück. Während im Angriff nicht viel gelingen wollte, erzielten die Schweizer einfache Tore aus dem Rückraum. Nach 45 Minuten stand es 18:22 aus Sicht der Gastgeber.

Trainer Markus Burger: „Die erste Halbzeit war in Ordnung, der Schwächephase in der zweiten Halbzeit sind wir ständig hinterhergelaufen. Da macht sich das Fehlen mancher Spieler noch bemerkbar. Das Spiel hat aber jedenfalls seinen Zweck für unsere Vorbereitung auf Westwien erfüllt.“

1. Runde der HLA Meisterliga in Bregenz gegen Westwien

Am Freitag testet Bregenz noch ein letztes Mal vor Saisonbeginn in Zürich gegen Amiticia, den Verein von Nikola Marinovic, ehe es am Samstag, den 4. September in der Handball Arena Rieden zum Erstrundenduell gegen die SG Handball Westwien kommt. Bis dahin sollten auch die zuletzt angeschlagenen Matic Kotar, Marko Coric in den Kader von Markus Burger zurückkehren.

Bregenz Handball vs. Otmar St. Gallen 26:30 (14:14)

Tore für Bregenz: Frühstück 2, Klopcic 4, Esegovic 1, Vinogradov 3, Mohr 5, Wassel 4, Rojnica 1

Tore für St. Gallen: Pietrasik 5, Pendic, 5 Hörler 4, Jurilj 4

1. Runde HLA

SA 9. September 2021

Bregenz Handball vs. SG Handball Westwien