Bregenz Handball strebt ein Podestplatz an

Mit drei starken neuen Spielern hoffen die Bodenseestädter zumindest das Halbfinale zu erreichen.

Am Donnerstag, den 26. August lud Bregenz Handball den Fanclub sowie die Vorarlberger Journalisten in die Handballarena Bregenz zu einem öffentlichen Training der Mannschaft ein. Im Anschluss daran standen die Spieler und die Trainer der 1. Mannschaft sowie der neu gewählte Vorstand für Fragen zur Verfügung.

Vorstandssprecher Gregor Günter mit einem Blick auf die neue Saison: „Für uns ist es wichtig in der kommenden Saison ein Schritt vorwärts zu gehen. Wir sind letztes Jahr ganz knapp im Viertelfinale gegen Schwaz ausgeschieden, somit ist es klar, dass für heuer ein Top Drei Platz unsere Zielsetzung ist. Unsere Mannschaft ist auf zentralen Positionen neu aufgestellt, die Spieler müssen zusammenwachsen, dies braucht sicher noch ein bisschen Zeit. Wir sind aber überzeugt, dass wir eine gute Mischung gefunden haben."

"Mit Mikhail Vinogradov haben wir einen neuen Spieler auf der linken Position, der Erfahrung aus der Champions League mitbringt. Er wird sicher noch etwas Zeit brauchen, er ist zum ersten Mal im Ausland und muss noch besser Deutsch lernen. Aber es zeigte sich schon in der Vorbereitung, dass Mikhail ein super Typ und ein toller Spieler ist. Die zweite wesentliche Veränderung ist in der Mitte, wo neben Lukas Frühstück jetzt neu Matic Kotar das Spiel führen wird. Auch hier glauben wir an eine deutliche Stärkung, wir werden variabler und unberechenbarer werden. Der dritte Neuzugang ist mit Marian Klopcic ein alter Bekannter. Er hat seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Vorarlberg verlegt und wir konnten ihn davon überzeugen, dass man in seinem Alter im Handballsport noch nicht in Rente gehen darf. Unser Team ist im Schnitt 24 Jahre alt, alle sind motiviert und wir sind sehr zuversichtlich, unsere Ziele zu erreichen und wir freuen uns jetzt darauf, dass die neue Saison losgeht", erklärt Günter.

Das neue Mitglied im Vorstand, Alexander Fritz, über seine Aufgaben: „Ich sehe meinen Part neben dem Spielfeld. Wir werden versuchen, wieder vermehrt Zuschauer in die Halle zu bekommen. Aus diesem Grund wird es bei den Heimspielen die verschiedensten Aktionen geben, es werden aber auch unabhängig von den Spielen Veranstaltungen stattfinden. Beim ersten Heimspiel am 4. September wird es auf jeden Fall schon eine Überraschung geben.“

Geschäftsführer Björn Tyrner berichtete auch über die neue Handballschule Bregenz: „Die Handballschule Bregenz wird breiter aufgestellt. Sie soll ein Förderprogramm für alle Bregenzer Jugend-Handballspielerinnen- und Spieler anbieten. Wichtiger Baustein dabei ist natürlich die Handball Akademie in der Mehrerau, wo optimale Infrastruktur genutzt werden kann. Unser Ziel ist es, die 1. Adresse für Kinder und Jugendhandballer in der Region Bodensee zu sein.



David Hausmann ist gemeinsam mit Markus Rinnerthaler und Christian Jäger daran, neue Akzente zu setzen. Stefan Klement ist als Co-Trainer von Markus Burger wieder an Board und wird in enger Zusammenarbeit mit Zafir Bahic das neugeformte Future Team an den HLA Kader heranführen.“

Trainer Markus Burger: „Die Vorbereitung war in den letzten beiden Wochen wegen mehrerer Ausfälle etwas holprig, aber ich hoffe, dass beim Spiel gegen Westwien alle einsatzfähig sind. Zuvor war die Vorbereitung gut, sehr intensiv, wir hatten ein tolles Trainingslager in Ottobeuren, wo wir die Grundlagen für die Physis legen konnten. Die Trainingsspiele hatten ihre Höhen und Tiefen, aber wir konnten wichtige Erkenntnisse daraus entnehmen. Das wichtigste ist jetzt, dass wir gesund in die erste Phase der Meisterschaft starten. Ich denke, dass die jungen Spieler noch mehr Druck auf die Arrivierten machen, die spüren werden, das hier hungrige Spieler sind, die alles geben werden, um der Mannschaft zu helfen.

Wir haben jetzt die Stabilität, dass wir auf jeder Position auf zwei Leute zurückgreifen können. Schön, dass auch Ante Ešegović wieder dabei sein kann. Wir haben einen ausgeglichenen Kader mit sehr spannenden Spielern. Mit Lukas Frühstück und Matic Kotar haben wir zwei ganz verschiedene Spielmacher, die dem Spiel ihren Stempel aufdrücken werden. Neben Stefan Klement werde ich in der kommenden Saison auch von Marko Tanasković unterstützt, mit Johannes Sturn haben wir eine tollen neuen Kraftrainer und Claudia Hütter ist eine bewährte und ganz wichtige Stütze unserer Mannschaft.“

Kapitän Lukas Frühstück: „Wir haben eine sehr junge Truppe, die sehr viel Spaß macht, wir kommen nicht nur auf dem Spielfeld sehr gut miteinander aus, sondern sind auch außerhalb sehr aktiv und haben einen guten Zugang zueinander. Wir sind auf einem sehr guten Weg, wir haben Menschen, die wie ein Magnet ihre jungen Mitspieler um sich scharen, die ihnen zeigen, was es bedeutet, Handball zu leben und als Vorbilder dienen können. Mikhail Vinogradov ist sicher ein ganz besonderer Spieler, nicht nur wegen seines gewaltigen Sprungwurfs und seines Eins gegen Eins, sondern auch als Typ. Er hat schon im Vorfeld versucht, sich selber Deutsch beizubringen, er hat einen super Zugang zum Handball, er antizipiert auf dem Feld richtig und es macht Spaß, mit ihm zusammenzuspielen.“

Matic Kotar, neu im Team: „Die Mannschaft ist sehr gut, wenn alle gesund bleiben, haben wir eine grosse Chance, um vorne in der Meisterschaft mitspielen zu können.“

Heimkehrer Marian Klopcic: „Ich bin sehr herzlich willkommen geheißen worden. Vor dem ersten Training hatte ich nach der langen Handballfreizeit großen Respekt, aber es hat überraschend gut gepasst, auch wenn ich natürlich noch Luft nach oben habe. Ich gebe in jedem Training mein Bestes, um so schnell wie möglich wieder an meine alte Form heranzukommen. Es macht richtig Spaß wieder hier zu sein, ich habe selten so eine gute Stimmung in einer Bregenz Mannschaft erlebt wie heuer und jeder ist heiß auf das erste Heimspiel.“

Neu im Kader: Matic Kotar, Mikhail Vinogradov

Zurück im Kader: Ante Ešegović (nach langer Verletzungspause), Marian Klopcic (nach 1-Jähriger Pause)

Neu im Trainerteam: Stefan Klement (Co-Trainer), Johannes Sturn (Athletik)

Neuer Jugendleiter: David Hausmann

Neuer Vorstandssprecher/Obmann: Gregor Günther