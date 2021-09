Bregenz Handball siegt in Linz ohne Probleme

Ungefährdeter 34:27-Auswärtserfolg der Burger-Mannen gegen die Oberösterreicher.

Das 4. Spiel im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang begann mit HC Linz AG im Angriff, den Newcomer Lucijan Fizuleto nach 49 Sekunden zum 1:0 für seine Mannschaft abschloss. Die Bregenzer, die ohne Ante Esegovic, der zu Hause mit einer Angina das Bett hütete, spielten, warfen durch Florian Mohr den schnellen Ausgleich, doch Fizuleto brachte die Gastgeber abermals in Führung. Nach einem Doppelpack von Wassel gingen die Gäste erstmals in Führung, die Vinogradov in der 6. Minute auf 4:2 erhöhte. Wassel mit seinem dritten Treffer brachte das plus drei, Fizuleto verkürzte mit seinem ebenfalls dritten Tor auf 3:5. In Unterzahl gelang Vinogradov in der 10. Minute das 7:4, bevor er mit einem 7-Meter in Überzahl den Vorsprung auf plus 4 erhöhte. Beim Stand von 10:6 für die Bregenzer nahmen die Linzer ihre erste Auszeit. Nach der ersten tempo- und torreichen Viertelstunde warfen schließlich die Linzer nach vier torlosen Minuten das 8:11. Beim Stand von 13:9 nahm Bregenz Handball Trainer Markus Burger das erste Timeout, Sekunden später knallte Vukićević den Ball zum plus 5 ins Linzer Netz. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit drehten die Linzer nochmals auf, kamen auf 13:16 heran, bevor Florian Mohr den 16:12 Halbzeitstand warf.