Bregenz Handball scheitert im Cup-Achtelfinale

Gegen die HSG Graz setzte es für Wagner & Co eine bittere 34:44-Niederlage, die das Ausscheiden aus dem nationalen Pokalbewerb zur Folge hat.

Predragovic nicht zu halten

Was den Kremsern vergangenen Samstag nicht gelang, konnten die Grazer bereits früh in Halbzeit eins in die Tat umsetzen. So lagen die Steirer zumeist in Front, zwischenzeitlich betrug die Führung sogar drei Treffer. Beim Stand von 10:13 aus Sicht der Hausherren nahmen Marko Tanaskovic und Markus Rinnerthaler das erste Timeout. Die Auszeit brachte allerdings auch nicht den gewünschten Effekt und so gingen die Grazer mit einer 19:16-Führung in die Pause. Vor allem Predragovic bereitete den Festspielstädtern in der Deckung grobe Probleme, der Rückraumspieler erzielte in den ersten 30 Minuten insgesamt acht Tore.