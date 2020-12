Bregenz Handball ohne Tanaskovic im Derby in Hard

Die Bodenseestädter können im 96. Ländle-Derby nicht in Bestbesetzung antreten

Bregenz Handball musste hingegen pausieren und freut sich dementsprechend schon auf das Match gegen den Rivalen aus der Nachbargemeinde, auch wenn in den letzten Tagen bei den Bregenzern in der Vorbereitung nicht alles optimal lief.

Das ist der Liveticker vom 96. Derby HC Hard vs Bregenz Handball

Achtung, neuer Termin: Das Spiel ist am Donnerstag, 3.12., Anwurf ist um 20.15 Uhr. die aktuelle Situation lässt weiterhin keine Zuschauer in der Sporthalle am See zulässt.