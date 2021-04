Bregenz Handball muss gegen Linz gewinnen

Nach der Niederlage gegen Graz hat die Truppe um Trainer Markus Burger gegen die Oberösterreicher zwei Zähler fix eingeplant

Nach der Niederlage gegen die HSG Graz brennen die Spieler rund um Kapitän Lukas Frühstück auf Wiedergutmachung. Aber auch die Linzer möchten sich nach ihrer Heimniederlage gegen HSG Bärnbach/Köflach rehabilitieren. Beim Spiel gegen den HC Linz am Mittwoch, 07.04. dürfen wieder 100 Zuschauer in die Halle, um ihre Mannschaft zum wichtigen 2. Sieg in der Qualirunde anzufeuern.

Kapitän Lukas Frühstück: „Mit den Linzern haben wir noch eine Rechnung aus dem Grunddurchgang offen. Wie gewohnt wird es ein hart umkämpftes Spiel werden. Anders als im Spiel gegen Graz müssen wir von Beginn an Zugriff in der Deckung bekommen. Im Angriff gilt es, die Big Points in den entscheidenden Phasen zu verwerten. Wir wollen uns am Mittwoch einfach besser präsentieren als am vergangenen Sonntag.“