Bregenz Handball mit knapper Niederlage

Die Bregenzer Handballer verlieren in der Südstadt gegen Westwien mit 23:25 und müssen die Tabellenführung an Hard abgeben.

Die ersten 30 Minuten in der Südstadt verliefen dann überaus ausgeglichen. Die Partie wogte hin und her, keines der beiden Teams konnte sich während der gesamten ersten Hälfte maximal einen Vorsprung von nur einem Treffer erarbeiten. So ging es mit einem 13:13-Remis in die Pause.