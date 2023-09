Bregenz Handball macht die Türe zum Aufstieg weit offen

In der ersten Runde des EHF European Cups hat Bregenz Handball am Samstag, dem 16. September, das Hinspiel gegen Mistra bestritten. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte konnten die Vorarlberger mit einem knappen Vorsprung in die Pause gehen (16:17). In der zweiten Halbzeit gelang es den Festspielstädtern, ihre Führung auszubauen. Schlussendlich konnten sich Kapitän Ralf Patrick Häusle & Co. einem 25:30-Sieg eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten. Dieses findet einen Tag später ebenfalls in Bregenz statt (Sonntag, 17. September um 16 Uhr).