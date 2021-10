Bregenz Handball ist gegen Graz in der Favoritenrolle

Mit dem fünften Heimerfolg wollen die Bodenseestädter in der oberen Tabellenhälfte bleiben.

Nach dem klaren Erfolg am vergangenen Wochenende in der 1. Runde des ÖHB-Cups, wartet mit der HSG Graz am Samstag, 23. 10. um 19.00 Uhr der Achtplatzierte der HLA MEISTERLIGA. Die Grazer schafften den Aufstieg in die 2. Cuprunde kampflos, da der ULZ Schwaz aufgrund von Personalmangel seine Teilnahme zurückziehen musste. Beim letzten Meisterschaftsspiel spielten die Steirer Remis gegen Vöslau, während die Bregenzer ihre erste Saisonniederlage auswärts beim HC FIVERS WAT Margareten hinnehmen mussten.