Bregenz Handball in Schwaz vor schwerer Aufgabe

Im ersten Auswärtsspiel der Saison gastiert die Burger-Truppe in Tirol und will ungeschlagen bleiben

Am Freitag, 11. September steigt um 18.30 Uhr in Tirol das erste Auswärtsspiel der Bregenzer in der Saison 2020/21. Gegner ist Sparkasse Schwaz HAT, gegen die Bregenz Handball in der vergangenen Meisterschaft das 1. Saison-Spiel sehr unglücklich verloren hatte.