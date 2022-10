Bregenz Handball hofft im Schlager auf ein Heimsieg

Am Samstag begrüßt Bregenz Handball HC Fivers WAT Margareten zum Topspiel

Mit 6:2 Punkten, verweilen die Margaretner momentan auf dem 3. Tabellenplatz. Bisher musste sich das Team von Trainer Peter Eckl lediglich dem amtierenden Meister und derzeitigen Tabellenführer Förthof UHK Krems mit 22:28 geschlagen geben. Am vergangenen Wochenende konnten sich die Fivers in eigener Halle mit 34:25 gegen HSG Bärnbach/Köflach durchsetzen und den dritten Saisonsieg einfahren.

Heuer zurück im Team der Margaretner ist Fabio Schuh. Zudem haben mit Jakob Nigg, Florian Heizinger und Jan David, drei junge Spieler den Sprung von der ZTE HLA Challenge Mannschaft in die 1. Mannschaft geschafft. Abgänge gab es in diesem Jahr keine.

Linksaußen Robin Kritzinger: „Wir wollen den Schwung aus den letzten 45 Minuten in Linz, die einfach unglaublich waren, in das Spiel am Samstag mitnehmen. Außerdem wollen wir mit unseren Fans in der Handball-Arena Rieden-Vorkloster genau diesen Teamgeist erneut auf das Spielfeld bringen.“