Bregenz Handball hofft auf einen Traumstart

Bregenz Handball startet mit Heimspiel gegen Westwien in die neue Saison.

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase, die ein Trainingslager in Ottobeuren, den Pfändercup sowie mehrere Testspiele beinhaltete, startet am kommenden Samstag Bregenz Handball in die Saison 2021/22. Der erste Gegner am 4. September sind die „Glorreichen Sieben“ aus Westwien. Bereits um 18.00 Uhr treffen die Damen von Bregenz Handball in einem echten Spitzenspiel im VHV Cup auf Alpla HC Hard.