Bregenz Handball hofft auf einen Traumstart

Im ersten Heimspiel nach der langen Pause wollen die Bodenseestädter gegen Graz gewinnen

Am kommenden Samstag, 05. September steigt um 19.00 Uhr in der Bregenzer Handball-Arena das erste Spiel der Saison 2020/21. Gegner ist der HSG Holding Graz. Graz ist auch jene Mannschaft, gegen die Bregenz Handball am 7. März vor dem Abbruch der Liga das letzte Heimspiel bestritten hatte. Das Team rund um Kapitän Lukas Frühstück freut sich schon riesig, endlich wieder um Meisterschaftspunkte kämpfen zu können. Aufgrund der Coronabestimmungen sind zwar nur 500 Zuschauer erlaubt, aber die Spieler von Trainer Markus Burger werden alles geben, damit die Fans auf ihre Rechnung kommen.

Geschäftsführer Björn Tyrner appelliert an alle Zuseher, sich an die Regeln zu halten. Beim Vorbereitungsspiel gegen Pforzheim am vergangenen Samstag waren bereits Zuschauer gestattet, Björn Tyrner zeigt sich von der Disziplin begeistert: „Unsere Fans haben sich absolut vorbildhaft an die Maßnahmen gehalten, die wir aufgrund des Coronavirus einführen mussten. Nicht nur hielten sich alle konsequent an die Maskenpflicht, auch der vorgeschriebene Abstand zwischen den Fans auf den Tribünen sowie bei der Bar wurde perfekt umgesetzt.“

Für Trainer Markus Burger war die abgelaufene Saison eine herausfordernde Zeit, er blickt jetzt aber optimistisch auf die kommende: „Wir haben im Juli wieder mit dem Training begonnen, erfreulich war, dass alle unsere Spieler ihre Fitness in der Zwangspause halten konnten. Auch die neuen Spieler konnten sich schnell gut integrieren und trainierten von Anfang an toll mit. Unsere große Handballfamilie hat uns allerdings in den vergangenen Wochen unglaublich gefehlt. Wir freuen uns jetzt darauf, endlich wieder vor unseren Fans spielen zu können.“ Und mit Blick auf die kommenden Spiele: „Wir hatten letztes Jahr viel Pech mit Verletzungen. Natürlich ist Handball ein Kontaktsport, aber wir hoffen, dass wir dieses Jahr mehr verschont werden. Ein guter Start von uns und alles ist möglich“.

Der erste Konkurrent bei diesem Start ist HSG Holding Graz, die ebenfalls am vergangenen Freitag ein Testspiel absolvierte. Vor 400 Zuschauern trafen die Steirer auf den amtierenden deutschen Meister und 3-fachen Champions League Sieger THW Kiel, das Spiel endete 21:35 für Kiel.

Die Grazer können ebenso wie Bregenz mit ihrer stärksten Mannschaft antreten, einem spannenden Match sollte also nichts entgegenstehen. Und mit der notwendigen Unterstützung der Fans wird Bregenz Handball alles dafür tun, gleich den ersten Sieg einzufahren.

