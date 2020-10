Bregenz Handball hat einen Heimsieg eingeplant

Nach dem Unentschieden auswärts gegen Westwien heißt der kommende Gegner SC kelag Ferlach - und da will Bregenz zwei Punkte holen.

Am Samstag, 17. Oktober steigt- bereits um 17.30 Uhr - in der Handball Arena Bregenz das nächste Heimspiel. Nach dem Unentschieden auswärts gegen Westwien heißt der kommende Gegner SC kelag Ferlach. Die Kärntner, die ihr letztes Match gegen Krems ganz knapp mit 31:30 gewinnen konnten, belegen im Moment mit sechs Punkten den 3. Platz der spusu-Liga. Mit einem Sieg könnte Bregenz Handball die Ferlacher in der Tabelle überholen.