Bregenz Handball hat die Tabellenspitze im Visier

Mit einem Heimerfolg im Topspiel gegen Krems kann die Burger-Truppe Platz eins übernehmen.

Bregenz Handball könnte in der 20. Runde wieder zurückkehren an die Tabellenspitze. Der Rekordmeister empfängt am Samstag, 19:00 Uhr lden aktuellen Tabellenführer UHK Krems. Und das mit guten Erinnerungen: in der Hinrunde feierten die Vorarlberger einen 29:26-Erfolg in der Wachau und übernahmen damit Platz 1! Gegen ein Déjà-vu hat man bei Bregenz sicher nichts einzuwenden. Krems hingegen das giert auf das "Vorarlberg-Doppel". Vergangenen Freitag setzte man sich gegen Hard 25:22 durch, nun soll auch gegen Bregenz ein Sieg her.