Bregenz Handball feiert souveräenn Sieg im Europacup

Die Bregenzer Handballer jubelten im Hinspiel des European Cup 1/32-Finale über einen klaren 32:23-"Auswärtssieg" gegen Sviesa aus Litauen.

Für die gut in die Saison gestarteten Bregenzer Handballer ging die Saison heute mit dem Hinspiel des 1/32-Finale im European Cup weiter. Gegner war dabei Sviesa aus Litauen - das "Auswärtsspiel" fand allerdings in Bregenz statt. Bereits in der ersten Halbzeit starteten die Bregenzer gut und setzten sich früh mit 2,3 Toren ab. Doch Sviesa ließ sich noch nicht abschütteln und hielt den Rückstand meist in Grenzen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit gelang dank zwei 3:0-Läufen bereits eine Vorentscheidung und es ging mit einem klaren 19:12 in die Pause.