Bregenz Handball feiert ersten Saisonsieg

Die Bregenzer Handballer feierten mit dem klaren 23:35 im Auswärtsspiel gegen HC Linz am 2. Spieltag den ersten Sieg.

Nach dem 28:28-Remis am ersten Spieltag zu Hause gegen Meister Fivers Margareten ging es für die Bregenzer Handballer heute in Linz um den ersten Saisonsieg. Vor dem Derby in der nächsten Runde wollte das Team von Trainer Jörg Lützelberger nicht nur den Sieg, sondern mit einer guten Leistung gleichzeitig weiteres Selbstvertrauen für das Spiel gegen Hard tanken.

Die im Kalenderjahr 2018 auswärts noch sieglosen Bregenzer starteten gegen den Außenseiter aus Linz stark und lagen rasch 2:7 in Front. Erst ab diesem Zeitpunkt kamen die Hausherren besser in die Partie und hielten phasenweise gut mit. Da die Bregenzer den Vorsprung dennoch Punkt um Punkt ausbauen konnten und zwischenzeitlich bereits mit +9 in Front lagen, ging es mit einem klaren 11:18 in die Pause.