Bregenz Handball fehlt noch ein Sieg für das Halbfinale

Nach dem Auswärtssieg in Schwaz will die Truppe von Trainer Markus Burger auch das Rückspiel für sich entscheiden

Nach dem an Spannung kaum zu überbietendem Spiel am Dienstag, das Bregenz Handball buchstäblich in letzter Minute für sich entscheiden konnte, steigt am kommenden Freitag das 2. Viertelfinale. Sollten die Vorarlberger auch dieses Match gewinnen, steht der österreichische Rekordmeister fix im Halbfinale. Falls es den Tiroler gelingt, Revanche zu nehmen und Bregenz zu bezwingen, wartet am Montag, 17. Mai in der Osthalle Schwaz das entscheidende 3. Spiel.

Geschäftsführer Björn Tyrner: „Wir haben uns am Dienstag dank einer sehr starken kämpferischen Leistung mit einem Sieg belohnt und sind jetzt in der Best of 3 Serie in Führung. Jetzt fokussieren wir uns voll auf das kommende Spiel am Freitag, in dem wir alles daransetzen werden, nochmals so engagiert und geschlossen aufzutreten wie am Dienstag, um am Freit mit dem Ziel, das Halbfinale zu erreichen. Nur mit derselben Einstellung wie im 1. Viertelfinale werden wir eine Chance haben und die wollen wir nutzen.“