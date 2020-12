Bregenz Handball braucht dringend ein Auswärtssieg

Die Bodenseestädter müssen im letzten Spiel des Jahres in Bärnbach zwei Punkte einfahren um das Play-off zu erreichen

Nachdem das Hinspiel Bregenz gegen Bärnbach wegen mehrerer Corona-Erkrankten bei den Steirern abgesagt werden musste, treffen die beiden Vereine am kommenden Dienstag um 20.15 Uhr aufeinander. Nach den Niederlagen gegen die beiden Wiener Mannschaften steht Bregenz Handball unter Zugzwang, wenn sie noch eine Chance auf das obere Playoff haben möchten. Dasselbe gilt auch für Bärnbach, die zwar mit 8 Punkten einen Platz hinter Bregenz rangieren, allerdings in dieser turbulenten Saison vier Spiele weniger als Bregenz bisher absolvieren konnten.

Bregenz Handball Trainer Markus Burger: „Das letzte schwere Spiel in diesem Jahr steht vor der Tür. Bärnbach ist ein unangenehmer Gegner, sie hatten eine lange Pause bedingt durch die Corona-Fälle in ihrem Team. Wir wollen noch einmal alles reinhauen und mit einem Sieg dieses schwierige Jahr beenden. Leider kann Flo Mohr nicht mit uns kommen und somit brauchen wir wieder einen Ersatz am Kreis, um Marko Coric zu entlasten. Egal - so oder so - wichtig ist eine gute Einstellung, eine gute Abwehr und Mut im Angriff.“