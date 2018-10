Bregenz gewinnt in Schwaz

Bregenz Handball freut sich über 26:23-Sieg gegen Handball Tirol.

Nach dem völlig problemlosen Weiterkommen im EHF Challenge Cup stand für Rekordmeister Bregenz Handball heute das schwere Auswärtsspiel in Schwaz gegen Handball Tirol auf dem Programm.

Die Silberstiere sind bekanntlich nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Festspielstädter, am heutigen Dienstag konnte schlussendlich aber ein Sieg eingefahren werden. Die Bregenzer starteten konzentriert in diese Partie, nach 20 Minuten lagen die Schützlinge von Jörg Lützelberger bereits mit fünf Treffern voran. Beim Stand von 13:8 aus Bregenzer Sicht wurden dann die Seiten gewechselt.

Nach Wiederbeginn konnten Mitkov & Co den Vorsprung zwischenzeitlich sogar auf acht Treffer ausgebaut (10:18). In der Schlussphase gelang den Tirolern zwar noch einmal Ergebniskosmetik, am Ende siegte Bregenz Handball aber mit 26:23.