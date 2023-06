Bregenz feiert 100 Jahre Landeshauptstadt und Ende der Quartiersentwicklung Leutbühel

Die Stadt Bregenz wurde im Juli 1923 durch den Vorarlberger Landtag zur Landeshauptstadt ernannt.

Bis dahin gab es aus formaler Sicht diese Stellung einer Stadt in Vorarlberg nicht und der Landtag tagte bis 1861 noch abwechselnd in Feldkirch und Bregenz.

Seit 1861 war dann aber Bregenz alleiniger Tagungsort des Landtages, was dazu führte, dass die Stadt am 30. Juli 1923 in der Landesverfassung offiziell als Landeshauptstadt verankert wurde.

Somit feiert die Landeshauptstadt in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird am 1. Juli in der Innenstadt gebührend gefeiert. Neben dem Jubiläum gibt es aber noch einen weiteren Grund für Feierlichkeiten: Die Quartiersentwicklung Leutbühel III fand ihren Abschluss und die Rathausstraße sowie die Anton-Schneider-Straße sind für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen freigegeben.

Das Fest beginnt um 11 Uhr mit einem Sternenmarsch der drei Bregenzer Musikkapellen und anschließender Eröffnung durch Bürgermeister Michael Ritsch. Moderiert wird die Veranstaltung von Roberto Kalin. Am Nachmittag stehen auch drei Stadtführungen mit Stadtarchivar Thomas Klagian auf dem Programm.

Ehre, wem Ehre gebührt

Die erfolgreichen Bregenzer Fußballvereine Schwarz-Weiß Bregenz und Viktoria Bregenz schafften heuer mit ihren Kampfmannschaften nicht nur den Aufstieg in die zweite Liga bzw. in die Landesliga, sondern kürten sich auch jeweils zum Meister. Um die Leistungen in der abgelaufenen Saison zu würdigen, werden die beiden Meister-Mannschaften im Rahmen der Feier geehrt.

Nach dem offiziellen Akt übernehmen Bands die musikalische Umrahmung. Die Gastronomiebetriebe in der Anton-Schneider-Straße und in der Rathausstraße sorgen für das leibliche Wohl. Auch für die Kleinen gibt es ein Programm mit Kinderschminken und clownesker Unterhaltung.

Young Art Generation

Am Kornmarktplatz findet zeitgleich ab 16 Uhr die Young Art Generation statt. Mit dem Anspruch, junge Kunst im öffentlichen Raum sichtbar zu machen, präsentiert der Jugendservice Bregenz in Kooperation mit dem vorarlberg museum eine breite Vielfalt künstlerischen Schaffens: von Malerei, Zeichnungen und Fotografie über Literatur- und Tanzperformances bis hin zu musikalischen Darbietungen und einer Modenschau. Neben den Bregenzer Jugendhäusern und der KUB ArtClass ist außerdem die Poolbar als Kooperationspartner vertreten. In der Box des Vorarlberger Landestheaters werden die aktuellen Werke der KUB ArtClass sowie der Offenen Jugend- und Kulturarbeit Bregenz (OJKAB) ausgestellt. Als ein weiteres Highlight der Veranstaltung werden die Werke eines Analog-Fotografie-Projektes präsentiert, das in Kooperation mit dem Jugend- und Kulturraum dô aus Lustenau umgesetzt wurde. Ausgestellt werden die Fotografien mit einer eigens im Poolbar Generator entwickelten Ausstellungsarchitektur.

Abendprogramm