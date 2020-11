Bregenz: Fahrradfahrer erfasst 13-jährige Fußgängerin

Bregenz - In Bregenz kam es am Dienstag zu einer Kollison zwischen einer 13-jährigen Fußgängerin und einem Fahrradfahrer. Die 13-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Am Dienstagmorgen ging eine 13-jährige Fußgängerin in Bregenz auf der Brielgasse in Richtung Mittelschule Rieden Vorkloster. Bei der ampelgeregelten Kreuzung Brielgasse/Mariahilfstraße wollte sie bei Fußgängergrünlicht den Schutzweg überqueren.