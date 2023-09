Bregenz erneut für Klimaschutz ausgezeichnet

Bregenz (BRK) – Am 12. September zeichnete Klimaschutzministerin Leonore Gewessler in Hohenems vorbildliche Städte, Gemeinden, Organisationen, Unternehmen und Personen für ihre Beiträge zur angestrebten Mobilitätswende aus.

Zu den „klimaaktiv mobil“-Partner:innen zählte auch die Landeshauptstadt. Sie wurde für ihr erfolgreiches Projekt zum Ausbau des Bodenseeradweges an der Pipeline prämiert.

In der Begründung hieß es, Bregenz habe durch die Neugestaltung einen ursprünglich stark frequentierten gemischten Geh- und Radweg mit nur 3,5 m Breite zu einer baulich getrennten Radschnellverbindung umgebaut, wobei Radfahrenden nunmehr 5 m und Fußgänger:innen 3 m zur Verfügung stehen. Den Verantwortlichen, die dafür mit viel Aufwand ein zusätzliches Flachufer bzw. eine neue Ufermauer errichten mussten, wird das an Spitzentagen von Zigtausend Radfahrer:innen und Fußgänger:innen gedankt.

Bekanntlich wurden in den vergangenen 12 Jahren in die Neugestaltung des ca. zwei Kilometer langen Pipeline-Abschnitts zwischen Bregenzer Hafen und Lochauer Strandbad mit finanzieller Unterstützung von Bund, Land und Gemeinden rund 17,5 Millionen Euro investiert. Durch das Projekt hat man gleichzeitig eines der belieb­testen Naherholungsgebiete in der Region renaturiert, attraktiver und sicherer gemacht.