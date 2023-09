Bregenz Erfolgsserie beim FAC Wien nun ernsthaft in Gefahr

Die Bodenseestädter wollen in Floridsdorf die positive Bilanz verlängern.

Topspiel am Samstag nachmittag in Wien-Floridsdorf. Wenn der Tabellenvierte FAC Wien auf den Dritten SW Bregenz trifft, geht es für beide Mannschaften um das Bestätigen der Erfolgsserie der letzten Wochen. Die Bregenzer haben viermal in Serie nicht mehr verloren, Gegner aus Floridsdorf hat zuletzt drei Erfolge in Folge eingefahren. Zuhause ist FAC Wien noch ungeschlagen, hat drei Siege und ein Remis auf der Habenseite. Bregenz hat vor dem Anpfiff ein Zähler mehr auf dem Konto als die Wiener. Die Heraf-Mannen mussten in acht Partien bislang nur sechs Gegentreffer einstecken. Auf fremden Platz ist Bregenz mit drei Siegen und nur einer Niederlage das zweitstärkste Team in der 2. Liga. Bregenz hofft wieder auf Torgarantie Lukas Brückler. Der Salzburger hat schon vier Treffer für den Aufsteiger geschossen. Vielleicht kommt es zum Debüt von Neuzugang Benjamin Dibrani. Aufpassen auf den besten FAC Wien Torschützen Yannick Woudstra (5 Tore).