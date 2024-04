Bregenz braucht beim Leader Schwaz Punkte für den vierten Tabellenplatz

Am Samstag steht die vorletzte Runde des Grunddurchgangs der HLA MEISTERLIGA auf dem Programm. Kurz vor Abschluss des Grunddurchgangs spitzt sich der Kampf um die bestmögliche Positionierung für die Pickround, in der die Viertelfinalduelle ermittelt werden, immer mehr zu. Derzeit liegen nur ein Punkt zwischen Tabellenführer Schwaz Handball Tirol und dem Tabellenzweiten ALPLA HC Hard, diese liegen wiederum nur drei Punkte vor den BT Füchsen. Die aktuell punktegleichen Bregenzer und Kremser liegen andererseits drei Punkte dahinter. Bei Punkgleichstand zählen in der Abschlusstabelle die direkten Duelle, die im Falle im Kampf um den Viertenplatz zwischen UHK KREMS und Bregenz Handball für die Wachauer sprechen.

Bregenz bei Spitzenreiter Schwaz gefordert

Spitzenreiter Schwaz Handball Tirol empfängt am 21. Spieltag Bregenz Handball vor heimischem Publikum. Nachdem beide Teams in der letzten Partie eine Niederlage einstecken mussten, sind sie in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs umso hungriger auf zwei wichtige Punkte. Der ALPLA HC Hard steht als direkter Verfolger mit nur einem Punkt weniger hinter den Tiroler Adlern. Bregenz Handball will bedeutende Punkte im Kampf um den Viertenplatz holen.