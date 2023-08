Bregenz bleibt in Amstetten auf Erfolgskurs

Mit dem 2:1-Sieg in Amstetten feierte Aufsteiger Schwarz Weiß Bregenz im zweiten Saisonspiel den zweiten Sieg.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Saison ging es für Aufsteiger Schwarz Weiß Bregenz heute mit dem Auswärtsspiel in Amstetten weiter. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten gingen die Bregenzer in der 37. Minute durch Gabryel mit 1:0 in Führung. Aufgrund der etwas besseren Möglichkeiten war die Führung zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient.

Die zweite Halbzeit begann aus Bregenzer Sicher perfekt, denn Lukas Bruckler erhöhte bereits in der 47. Minute auf 2:0. In den folgenden Minuten verpassten die Gäste trotz guter Chancen die Vorentscheidung. Dennoch verteidigte Bregenz die Führung mehr oder weniger souverän. Erst in der Nachspielzeit kam Amstetten per Elfmeter durch Offenthaler noch zum Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser änderte aber nichts am Sieg der Bregenzer, die damit den Traumstart in die neue Saison perfekt machten.