Bregenz: Benefizspiel für die Ukraine

Die beiden Bregenzer Fußball-Vereine spielen gemeinsam für den guten Zweck.

Am 29.03. findet um 19 Uhr findet ein Benefizspiel im Bregenzer Stadion statt. Es spielt der VFV U18 Kaderauswahl gegen eine Kampfmannschaftsauswahl von Viktoria und SW Bregenz. Der gesamte Erlös aus Eintrittsgelder und Bewirtung kommt den Ukraine Flüchtlingen in Bregenz und Organisationen in den Grenzgebieten und Ukraine zu Gute.