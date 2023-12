Bregenz-Auswärtsspiel bei der Vienna wegen Schneefall verschoben

Im letzten Spiel vor der Winterpause hätte es am Samstag auf der Hohen Warte zu einem Topspiel kommen sollen. In der 16. Runde der 2. Liga trifft die Vienna zu Hause auf den Tabellenzweiten Schwarz-Weiß Bregenz.

Der Liveticker vom Spiel First Vienna vs SW Bregenz

Die Aufsteiger aus Vorarlberg präsentieren sich in dieser Saison herausragend gut. Die Bregenzer sind erster Verfolger des GAK. Gerade einmal 4 Niederlagen gab es für das Team von Andreas Heraf in der bisherigen Spielzeit. Dies liegt besonders an der stabilen Defensive. Mit 14 Gegentoren stellen die Vorarlberger die zweitbeste Defensivabteilung der Liga, nur Bundesligaabsteiger Ried erhielt bis dato weniger Gegentreffer. Natürlich wollen die Bregenzer auf dem sensationellen zweiten Platz überwintern, auch wenn einige Kaderspieler in der Bundeshauptstadt nicht zur Verfügung stehen. Im ersten von zwei Auswärtsspielen in Folge gab es vor sieben Tagen in der Südstadt bei Admira Wacker ein 3:1-Erfolg. Das war die Startaufstellung von letzter Woche: Flückiger; Martinovic, Barada, Obermüller, Kralj, Soares; Dodig; Parger, Satin, Wanner; Brückler