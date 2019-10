Bregenz: Alkolenker kracht gegen Baum

Bregenz - Am frühen Mittwochmorgen verlor ein alkoholisierter Autolenker in Bregen die Kontrolle über sein Fahrzug und krachte gegen einen Baum.

Ein 25-jähriger Pkw-Lenker fuhr am frühen Mittwochmorgen in Bregenz auf der Bahnhofstraße (L 202) vom Parkplatz Seestadtareal kommend in Richtung Hard.